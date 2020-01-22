Названы признаки близкой смерти из-за тромба

Россиянам рекомендуют чаще проходить обследование

Причиной образования тромбов может быть генетическая предрасположенность. Отрыв тромба, по статистике, чаще случается у женщин. Приводит к этому варикозное расширение вен таза и нижних конечностей, а также длительное пережатие сосудов, рассказал академик РАН Юрий Беленков.

Академик подчеркнул, что причинами отрыва Тромба могут стать варикозное расширение вен у женщин и мерцательная аритмия у мужчин. В то же время, по данным кардиолога, смерть от тромбоэмболии встречается реже, чем от разрыва аневризмы головного мозга. Медик рекомендует чаще проходить обследования.

"Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены — сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. Даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба", — приводят слова Беленкова "Известия".

Напомним, 17 января в Пензе скончалась актриса театра эстрады "Провинция" Мария Рузавина. За два дня до этого ей исполнилось 26 лет. Ее смерть стала полной неожиданностью для поклонников и шоком для родных и близких. Как выяснилось, у девушки внезапно оторвался тромб.

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