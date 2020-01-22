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"Мамы не хватает": дочь Глаголевой показала фото с отцом и сестрами

10:26
  • среда
  • 22 января 2020

Анастасия очень похожа на папу

Анастасия Овечкина, супруга знаменитого хоккеиста, показала фото со дня рождения своего отца - бизнесмена Кирилла Шубского, который был вторым мужем актрисы Веры Глаголевой. Ему исполнилось 56 лет.
Красивая история любви Овечкина и Шубской в фото

Анастасия опубликовала в Instagram две фотографии с праздника. На одном снимке она стоит в обнимку с отцом. "С днем рождения, любимый Папа", - написала она. На втором фото к ним присоединились Анна и Мария Нахапетовы, дочери Глаголевой от первого брака. "Мы тебя очень любим", - подписала кадр супруга Овечкина, обращаясь к имениннику. 

Интернет-пользователи заметили, что Анастасия сильно похожа на отца. У них почти одинаковые глаза и губы. 

- Молодцы, девочки, что любите друг друга и цените! 

- Цветник!

- Все потрясающе красивые! 

- На папу похожа. 

- Моей любимой Вашей мамы не хватает. Такие все красивые.

Напомним, что первым мужем актрисы и режиссера Веры Глаголевой стал народный артист РСФСР Родион Нахапетов. В их браке родились дочери Анна и Мария. Кирилл Шубский стал вторым супругом звезды. Она родила от него Анастасию.

В 2016 году Анастасия вышла замуж за хоккеиста НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. В 2018 году у них родился сын Сергей. 

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