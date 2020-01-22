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Россиянка из Петербурга завоевала титул "Миссис Вселенная-2020"

10:35
  • среда
  • 22 января 2020

Победительница – мать четверых детей

Титул "Миссис Вселенная-2020" завоевала 43-летняя россиянка Ксения Вербицкая. Жительница Санкт-Петербурга – мать четверых детей, она увлекается литературой и занимается аргентинским танго.
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Как рассказала Ксения, на конкурсе было большое количество участниц, красивых женщин со всего мира. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшую.

"Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", - приводит слова Вербицкой РИА Новости.

"Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. В финале участницы рассказывают о себе и своих достижениях на английском языке, а также соревнуются в дефиле и творческих конкурсах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ksenia (@verbksenia)

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