Россиянка из Петербурга завоевала титул "Миссис Вселенная-2020"

Победительница – мать четверых детей

Титул "Миссис Вселенная-2020" завоевала 43-летняя россиянка Ксения Вербицкая. Жительница Санкт-Петербурга – мать четверых детей, она увлекается литературой и занимается аргентинским танго.

Как рассказала Ксения, на конкурсе было большое количество участниц, красивых женщин со всего мира. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшую.

"Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", - приводит слова Вербицкой РИА Новости.

"Миссис Вселенная" (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. В финале участницы рассказывают о себе и своих достижениях на английском языке, а также соревнуются в дефиле и творческих конкурсах.

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