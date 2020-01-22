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Шепелев прокомментировал слухи об увольнении

10:49
  • среда
  • 22 января 2020

Названо имя его предполагаемого конкурента на роль ведущего

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал информацию о том, что он больше не будет вести передачу "На самом деле". 
"Все наврал!" Папу Фриске возмутили откровения Шепелева о Жанне

"Я первый раз об этом слышу", - сказал Шепелев в разговоре с Teleprogramma.pro. Между тем в пресс-службе Первого канала опровергли информацию об увольнении телеведущего. 

Ранее в Telegram-каналах появились слухи о том, что Дмитрий Шепелев закончил вести передачу, участники которой выясняют отношения с помощью детектора лжи. По некоторым данным, место Шепелева может занять шоумен Дмитрий Нагиев.

Отметим, что с недавних пор бывший возлюбленный Жанны Фриске ведет на YouTube программу "Папки". Шепелев разговаривает со своими гостями о детях. Сам телеведущий воспитывает шестилетнего сына от Фриске. 

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. Недавно Дмитрий Шепелев объявил, что он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой осталась дочь Лада от предыдущих отношений. 

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