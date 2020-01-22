Мишустин назначил своего пресс-секретаря

Им стал его представитель на прежнем месте работы

Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата нового правительства. Его численность составит 1545 человек, следует из документа на сайте кабмина.

Первым заместителем руководителя аппарата правительства стал Валерий Сидоренко. Всего у зампреда правительства - руководителя аппарата Дмитрия Григоренко будет 11 замов. Руководителем протокола назначена Наталья Савина.

Кроме того, Мишустин назначил своим пресс-секретарем Бориса Белякова. Ранее он работал на аналогичной должности в Федеральной налоговой службе, которую новый премьер возглавлял. При этом Беляков не получит статуса замглавы аппарата, которыми обладали представители экс-премьера Дмитрия Медведева.

Замруководителя аппарата также назначен Леонид Левин. Ранее он занимал пост главы комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Аналогичную позицию занял экс-замминистра финансов Илья Трунин.

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