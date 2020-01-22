Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

Ему предложена должность полпреда в СКФО
Совет Федерации на заседании 22 принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Ранее такие рекомендации верхней палате парламента дали комитеты по законодательству и по обороне.
20 января стало известно, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова для утверждения на должность генпрокурора. Сообщалось, что Юрий Чайка переходит на другую работу.
Тем временем сам Чайка встретился с президентом. Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"