У рыжего из "Иванушек" нашли внебрачного сына

Мальчику сейчас шесть лет
Музыкальный продюсер Леся Сазыкина рассказала, что воспитывает сына от солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова.
Сазыкина сообщила kp.ru, что познакомилась со звездой в 1997 году, когда ей было всего 17 лет. В 11 классе она подрабатывала ассистентом одного режиссера и ездила на гастроли с артистами. Однажды она отправилась в тур с группой "Иванушки International". После этого ее пригласили на работу в качестве тур-менеджера популярного коллектива.
По словам Сазыкиной, ее отношения с Григорьевым-Апполоновым начались в 2000 году. "Андрей мог в любой момент мне позвонить и попросить, чтобы я к нему приехала. И я мчалась к нему. Нужно было куда-то съездить - Леся всегда готова. Я была безотказна. Знала, Андрюха влюбчивый. И влюбляет в себя окружающих. Терпела, ждала..." - поведала Леся Сазыкина.
В 2009 году Сазыкина вышла замуж. При этом она вынашивала ребенка от солиста "Иванушек". Ее муж знал об этом. Вскоре после свадьбы у девушки случился выкидыш. "Отношения наши с Андреем то бурно развивались, то затихали", - продолжила музыкальный продюсер. Через какое-то время она снова забеременела от звезды. Сын родился в июне 2013 года. Его назвали Германом.
Андрей Григорьев-Апполонов впервые увидел Германа, когда тому было семь месяцев. "Умилился. Сказал, что он такой красивый", - вспоминает Сазыкина.
Продюсер ушла от мужа несколько лет назад. Она решилась рассказать правду о Германе после того, как Григорьев-Апполонов развелся с женой. "Но именно сейчас, когда он свободен, мы снова возобновили наши отношения. Андрей стал больше времени проводить с сыном", - сообщила Леся Сазыкина.
Она призналась, что мечтает о семье и верит в счастливый конец их любовной истории с рыжим из "Иванушек".
Напомним, в прошлом году супруга Григорьева-Апполонова ушла к хоккеисту Андрею Зубкову. От солиста "Иванушек" Мария Банкова родила двух сыновей - Ивана и Артемия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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