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Совфед утвердил Краснова генпрокурором России

11:38
  • среда
  • 22 января 2020

Ранее в среду сенаторы освободили Юрия Чайку от должности генпрокурора

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Такое решение сенаторы приняли на первом в этом году заседании, сообщает "ТВ Центр".

Ранее его кандидатуру внес на рассмотрение верхней палаты парламента Владимир Путин. Новый генпрокурор уже принёс присягу. Выступая в Совете Федерации, Игорь Краснов заявил, что намерен искоренить пороки Генпрокуратуры и улучшать жизнь людей.

Юрий Чайка, который возглавлял ведомство с 2006 года, решением абсолютного большинства освобожден от должности. Теперь он станет полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

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