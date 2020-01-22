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Киркоров снял на видео развлекающуюся на вечеринке 72-летнюю Ротару

12:14
  • среда
  • 22 января 2020

Он поднялся к ней на сцену

Певец Филипп Киркоров выложил в сториз Instagram несколько видео с вечеринки, на которой выступили звезды российской эстрады.
Ротару рассыпалась в комплиментах россиянам

Праздничный вечер состоялся в Москве. На сцену вышли Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, итальянский дуэт Ricchi e Poveri, немецкий певец Томас Андерс и другие артисты. Мероприятие вел шоумен Андрей Малахов.

"Лучший юбилей за последние годы", - написал Филипп Киркоров на одном из опубликованных видео. Он показал, как украинская певица София Ротару исполняет свой хит "Лаванда". Она делает изящные жесты руками и пританцовывает. Киркоров поднялся на сцену к Ротару, и они дружески обнялись, после чего закружились в танце. Певец нежно поцеловал коллегу в голову.

Напомним, в декабре София Ротару побывала в Москве. Она выступила на "Песне года" и приняла участие в съемках новогодней передачи. Некоторое время назад Ротару отказывалась петь в России из-за присоединения Крыма и ситуации на юго-востоке Украины, но в 2019 году изменила свою позицию. Россияне тепло встретили артистку.

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