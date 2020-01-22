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Аномальное тепло в России разбудило паразитов

12:06
  • среда
  • 22 января 2020

Проснулись не только клещи

Аномальное тепло и отсутствие снега в центральной России разбудили клещей и других паразитов, предупреждает Роспотребнадзор. Эксперты успокаивают россиян: эпидемии ждать не стоит. Однако отдельные особи все же проявляют активность.
В Подмосковье активизировались клещи и змеи

Опрыскивать себя различными препаратами специалисты не рекомендуют – нашествия кровососов пока не ожидается. Достаточно быть внимательным в выборе одежды, а брюки заправлять в сапоги, чтобы под них не забрались непрошенные гости.

Проснулись не только клещи. По мнению экспертов, могут активизироваться и комары. Но и тут речь идет об отдельных особях. А вот с вирусами ситуация гораздо серьезнее.

"Если считать вирусы паразитами, а так оно и есть, то теплая зима способствует распространению и респираторных заболеваний. Вирусы передаются через влажный воздух, в этом году в столице постоянно идут дожди, так что среда благоприятная", - цитирует "Вечерняя Москва" врача-паразитолога Елену Чернышеву.

Что же касается клещей, то обезопасить себя можно, хорошенько отряхнув одежду после прогулки. Внимательнее надо быть к домашним питомцам и тщательно осматривать их после походов по паркам и загородных прогулок.

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