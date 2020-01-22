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Талызина назвала свою последнюю любовь

12:58
  • среда
  • 22 января 2020

Звезда не теряет чувства юмора

Актриса Валентина Талызина, которой 22 января исполнилось 85 лет, рассказала о своих отношениях с коллегой Борисом Щербаковым. 
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отмечает 85-летие

Талызина сказала, что 70-летний Щербаков всегда пользовался популярностью у женщин. "Мы с Борисом на протяжении шести лет играли вместе в одном спектакле. Конечно, в него все женщины были влюблены. И я тоже. Его жена как-то сказала: "Я тебя к Талызиной не ревную". А он ей ответил: "Ну и напрасно", - рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека". 

Народная артистка РСФСР подчеркнула, что с Щербаковым у них были исключительно рабочие отношения. Он до сих пор звонит коллеге и предлагает ей работу. По словам Талызиной, разговор она всегда заканчивает шутливой фразой: "Ты моя последняя любовь". 

Валентина Талызина была замужем за художником Леонидом Непомнящим. В 1969 году она родила от него дочь Ксению. Через пять лет после свадьбы муж ушел к другой женщине. После этого артистка попала в клинику. "Это все случилось на фоне переживаний. Там я провела сорок дней. Я вылечилась и вернулась в театр. И стала одинокой женщиной", - рассказала звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". 

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