Ругающегося матом Емельяненко отправили за решетку на 7 суток

Подробности задержания известного бойца

Российский боец ММА Александр Емельяненко арестован на 7 суток. Решение принял Анапский городской суд. По некоторым данным, боец перебрал горячительных напитков и устроил скандал.

"Согласно материалам административного производства, Емельяненко грубо нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью", - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Там уточнили, что спортсмен признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к семи суткам административного ареста.

Ранее сообщалось, что Емельяненко накануне был задержан нарядом полиции, прибывшим по вызову на базу отдыха "Спорт" села Супсех. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена.

На базе "Спорт" Емельяненко готовился к бою против Магомеда Исмаилова. Он должен состояться 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве.

Александр Емельяненко - многократный чемпион России и мира, чемпион Европы, мастер спорта международного класса по боевому самбо, напоминает "Интерфакс". На базе, где тренировался спортсмен, от комментариев отказались. Из-за ареста Александр Емельяненко вернется к подготовке к апрельскому бою не раньше 28 января.

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