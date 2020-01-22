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Путин призвал не тянуть время при реализации Послания

13:54
  • среда
  • 22 января 2020

При реализации Послания Федеральному время не должно быть "резиновым", убежден президент

Чтобы реализовать социальный блок Послания президента Федеральному собранию, нужно сохранить макроэкономическую стабильность в стране. Об этом заявил в среду Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области. Глава государства сегодня прибыл в Усмань с рабочей поездкой, передает "ТВ Центр".
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Только на  озвученные в Послании меры поддержки семьи, материнства и детства расходы бюджета составят более триллиона рублей. Владимир Путин заявил, что уже к июлю должна быть разработана нормативная база для обеспечения выплат на детей до семи лет малоимущим семьям. А вот чтобы получить средства за весь 2020-й год, подать документы на выплаты необходимо до 31 декабря. Кроме того, речь пошла о возможности сокращения сроков получения маткапитала на погашение первого взноса по ипотеке.

"Пока люди оформляют всякие бумажки для оформления жилья, кредита, объект уходит, все начинается сначала. Вы абсолютно правы, проблема известна, задача поставлена сократить все сроки в два раза. По всем услугам в два раза. Задача заключается в том, чтобы человек вообще не бегал, ничего не собирал, чтобы ведомства между собой могли договариваться, чтобы человек пришел, сказал, что ему нужно и все, все должно делаться автоматически. Вот к этому надо стремиться, вот такая задача перед правительством стоит", - сказал Путин.

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