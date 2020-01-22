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В столице открыли новый цех Московского эндокринного завода

14:57
  • среда
  • 22 января 2020

Объём выпускаемой продукции увеличится

В столице в среду после масштабной реконструкции открылся новый производственный цех Московского эндокринного завода. Итоги работ осмотрели  мэр Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает "ТВ Центр".

Работы проводились на площади почти 3 тысячи квадратных метров. Специалисты усилили участки перекрытий и создали дополнительные проёмы в наружных стенах, чтобы установить новое оборудование. Также проведён монтаж инженерных систем. Благодаря реконструкции объём выпускаемой продукции значительно возрастёт.

Московский эндокринный завод - единственное в России предприятие, которое производит наркотические и психотропные препараты, применяемые для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.

"Важнейшее предприятие. Важнейшее с точки зрения импортозамещения и реального обеспечения наркотическими и психотропными веществами нашей медицины, московского здравоохранения, аптек", - сказал Собянин.

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