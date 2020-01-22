ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Бочкарёв назначен новым главой стройкомплекса Москвы

15:07
  • среда
  • 22 января 2020

Со своей стороны главой департамента строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов

Кадровые перестановки в московском правительстве. Новым заместителем мэра столицы по градостроительной политике назначен Андрей Бочкарёв, сообщает "ТВ Центр".

С декабря 2010 года он занимал должность руководителя Департамента строительства города Москвы. Теперь на его место назначен Рафик Загрутдинов. С 2011 года он был первым заместителем руководителя Департамента.

Напомним, изменения в правительстве произошли в связи со вчерашним назначением Марата Хуснуллина на пост заместителя председателя правительства России. За работу в столичной мэрии его поблагодарил мэр Москвы Сергей Собянин. На своей странице в "Твиттере" глава города высоко оценил деятельность стройкомплекса Москвы и самого Хуснуллина. Сергей Собянин пожелал ему успеха на новом очень важном поприще.

Хуснуллин в команде Собянина с ноября 2010 года. При нём в городе начали реализовываться многие проекты, такие как программа реновации, строительство транспортно-пересадочных узлов и хордовых магистралей. Запущено Московское центральное кольцо, линии Московских центральных диаметров и открыты десятки новых станций метро и строится Большая кольцевая линия. Москва также приобрела новые объекты, в том числе парк "Зарядье" и обновлённые "Лужники".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев
Здание Мэрии Москвы
Здание Мэрии Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.