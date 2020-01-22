Андрей Бочкарёв назначен новым главой стройкомплекса Москвы

Со своей стороны главой департамента строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов

Кадровые перестановки в московском правительстве. Новым заместителем мэра столицы по градостроительной политике назначен Андрей Бочкарёв, сообщает "ТВ Центр".

С декабря 2010 года он занимал должность руководителя Департамента строительства города Москвы. Теперь на его место назначен Рафик Загрутдинов. С 2011 года он был первым заместителем руководителя Департамента.

Напомним, изменения в правительстве произошли в связи со вчерашним назначением Марата Хуснуллина на пост заместителя председателя правительства России. За работу в столичной мэрии его поблагодарил мэр Москвы Сергей Собянин. На своей странице в "Твиттере" глава города высоко оценил деятельность стройкомплекса Москвы и самого Хуснуллина. Сергей Собянин пожелал ему успеха на новом очень важном поприще.

Хуснуллин в команде Собянина с ноября 2010 года. При нём в городе начали реализовываться многие проекты, такие как программа реновации, строительство транспортно-пересадочных узлов и хордовых магистралей. Запущено Московское центральное кольцо, линии Московских центральных диаметров и открыты десятки новых станций метро и строится Большая кольцевая линия. Москва также приобрела новые объекты, в том числе парк "Зарядье" и обновлённые "Лужники".

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