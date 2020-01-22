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После продажи снюса школьнику в Москве возбудили уголовное дело

15:06
  • среда
  • 22 января 2020

Продажа снюсов в России запрещена

В Москве возбуждено первое уголовное дело по факту продажи школьнику снюса. Всё произошло в конце минувшего года на Новом Арбате. Подросток приобрёл товар в одном из табачных киосков, передает "ТВ Центр".

Дело будет расследоваться по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности. Отметим, продажа снюсов в России запрещена, но некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, а табак заменяют на никотин. Хотя использование такой жвачки приводит к тяжелой интоксикации.

Буквально на этой неделе комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике призвала ускорить принятие федерального закона о полном запрете продажи не только снюсов, но и всех аналогов. Законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента.

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