В Подмосковье задержали группу мошенников в сфере страхования

Возбуждено сразу несколько уголовных дел

В подмосковном Королёве задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Несколько лет они незаконно получали выплаты за якобы произошедшие несчастные случаи, представляя в уполномоченные компании поддельные медицинские документы, передает "ТВ Центр".

Всего в группировку входили более 30 человек, среди них работники медучреждений, юристы и граждане, на которых оформлялись договоры. Выявлено более 70 эпизодов. Только по предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей.

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