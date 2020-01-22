Центр спасения конечностей в Москве уже помог десяткам пациентов

Он появился в конце прошлого года

В Москве вот уже два месяца работает уникальный Центр спасения конечностей. Создан он в ноябре прошлого года на базе сразу двух профильных клиник. Там необходимую помощь получают, в первую очередь, страдающие диабетом. Ведь это заболевание чревато серьёзными осложнениями. Десятки пациентов уже прошли лечение.

Этого момента он ждал всю жизнь. 40 лет Виктор Козлов не мог нормально ходить, а сегодня твердо стоит на ногах. Свой диагноз "конская стопа" он получил еще ребенком. Несчастный случай - случайный выстрел охотничьего ружья. С тех пор Виктор не мог нормально ходить. Искажались движения. Постепенно на ноге образовался натоптыш, который впоследствии превратился в незаживающую рану.

Врачи 13-й городской больницы, что называется, сделали "невозможное". Они не стали искать легких путей. Главной задачей было сохранить ногу. И это на фоне развившегося с возрастом сахарного диабета. Потом присоединился еще и остеомиелит. Ситуация была критической. С заражением врачи боролись при помощи антибиотиков, а потом заново собрали ступню при помощи титановых конструкций - винтов и спиц, передает "ТВ Центр".

Ногу удалось не просто спасти, а полностью восстановить нормальную форму стопы. И таких чудесных историй немало. С тех пор, как в Москве действует Центр спасения конечностей. Его учредили на базе двух больниц столицы: 13-й городской, где существует опытное отделение гнойной хирургии, и 36-ой, где действует региональный сосудистый центр.

"Сейчас организована четкая маршрутизация данных пациентов, начиная с поликлинического этапа - амбулаторного, где выделены отдельные кабинеты, где приникают наши гнойные хирурги и междисциплинарный подход позволяет достигать вот таких результатов, потому что в спасении конечностей участвуют не только гнойные хирурги и сосудистые хирурги, а это отдельный пласт докторов", - рассказал главврач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

А еще после тяжелых травм не менее важно правильное восстановление. Один из действенных методов реабилитации пациентов с таким заболеванием - барокамера, аппарат отечественного производства позволяет улучшить кровоснабжение нижних конечностей пациента и ускорить процесс заживления ран.

Под действием активного кислорода идет восстановление организма. Подобные методы реабилитации наряду с другими процедурами всего за несколько лет уже поставили на ноги сотню пациентов. Больных, которые навсегда могли лишиться ноги или руки. Благодаря современным разработкам сегодня эти люди, как и Виктор Козлов, делают шаг навстречу новой жизни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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