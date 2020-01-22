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Москвичи могут предложить свои идеи по развитию МЦД

15:24
  • среда
  • 22 января 2020

Стартовал краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры"

Какими должны быть Московские центральные диаметры, решат сами москвичи. В столице запущен новый краудсорсинговый проект, передает "ТВ Центр".

Горожане могут в режиме онлайн предложить, как нужно оснастить станции, что должно появиться в поездах для комфорта пассажиров, а ещё какой сделать систему навигации.

Сегодня представили и новые программы - "Навыки будущего" и "Электронные услуги и сервисы". В минувшем году москвичи предложили более 6 тысяч идей  по улучшению жизни города. Самые интересные уже реализуются.

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