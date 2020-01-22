Москвичи могут предложить свои идеи по развитию МЦД

Стартовал краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры"
Какими должны быть Московские центральные диаметры, решат сами москвичи. В столице запущен новый краудсорсинговый проект, передает "ТВ Центр".
Горожане могут в режиме онлайн предложить, как нужно оснастить станции, что должно появиться в поездах для комфорта пассажиров, а ещё какой сделать систему навигации.
Сегодня представили и новые программы - "Навыки будущего" и "Электронные услуги и сервисы". В минувшем году москвичи предложили более 6 тысяч идей по улучшению жизни города. Самые интересные уже реализуются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"