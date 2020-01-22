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В "Аптекарском огороде" цветут подснежники (видео)

15:24
  • среда
  • 22 января 2020

Причина - в аномально теплой зиме

В Аптекарском огороде продолжают цвести подснежники. Они появились ещё в середине декабря, а теперь окончательно распустились, передает "ТВ Центр".

Нежные растения можно увидеть в Теневом саду, прямо около входа. Маленькие белые цветы пробились сквозь старую листву, видимо, перепутав зиму с весной. Также в саду аномально рано проснулись одуванчики, примулы, крокусы. Набухли почки экзотической магнолии.

Сотрудники опасаются, что если не похолодает, то в ближайшее время зацветёт и сакура, а это уже никуда не годится: растения зимой должны спать и набирать силы.

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Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
Распустившиеся весенние цветы в ботаническом саду
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