Москвичам пообещали настоящую зиму

Но продлится она недолго

Похолодание и снег в конце рабочей недели пообещали москвичам синоптики. В Московском метеобюро предупреждают, что это будет лишь эпизод настоящей зимы, который продлится недолго.

"Эпизод настоящей зимы ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу. Уже сегодня к вечеру начнется снег, который продолжится практически в течение всего дня четверга с различной интенсивностью", - рассказала главный специалист ведомства Татьяна Позднякова.

В столице похолодает: по ночам температура будет опускаться до 6 градусов ниже нуля, по области – до минус 9. Продержится морозная погода до пятницы. 24 января снег еще будет идти, но столбик термометра остановится на нуле, приводит слова эксперта РИА Новости.

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