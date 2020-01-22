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Москвичам пообещали настоящую зиму

13:01
  • среда
  • 22 января 2020

Но продлится она недолго

Похолодание и снег в конце рабочей недели пообещали москвичам синоптики. В Московском метеобюро предупреждают, что это будет лишь эпизод настоящей зимы, который продлится недолго.
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"Эпизод настоящей зимы ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу. Уже сегодня к вечеру начнется снег, который продолжится практически в течение всего дня четверга с различной интенсивностью", - рассказала главный специалист ведомства Татьяна Позднякова.

В столице похолодает: по ночам температура будет опускаться до 6 градусов ниже нуля, по области – до минус 9. Продержится морозная погода до пятницы. 24 января снег еще будет идти, но столбик термометра остановится на нуле, приводит слова эксперта РИА Новости.

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