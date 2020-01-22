Энистон после встречи с Питтом на SAG: "Ночь, которую я никогда не забуду"

Звезда принимает поздравления

Актриса Дженнифер Энистон вольно или невольно подстегнула слухи о воссоединении с бывшим мужем Брэдом Питтом. Она намекнула на ночь, которая никогда не изгладится из ее памяти.

Звезда сериала "Друзья" опубликовала в Instagram две фотографии. На одной она позирует в машине, сложив пальцы в знак V. На актрисе то же платье, в котором она посетила церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

На втором снимке можно увидеть платье и туфельки возле ванны, на которой стоит статуэтка. Энистон получила ее за сериал "Утреннее шоу".

"Никаких морщин… это сложнее, чем кажется! Где-то в промежутке между этими двумя снимками мои друзья преподнесли мне подарок, который я буду бережно хранить, и ночь, которую я никогда не забуду", - написала Дженнифер Энистон.

Коллеги, друзья и поклонники поздравили Энистон с наградой.

- Я всегда болею за тебя.

- Так заслуженно.

- Так горжусь тобой! Ты великолепна.

- Как можно быть такой красивой, сидя так.

- Боже мой, ты такая милая!

Некоторые фанаты и журналисты начали строить догадки по поводу того, как и с кем Дженнифер Энистон провела незабываемую ночь. Возникли предположения, что общение Энистон и Питта продолжилось и за пределами красной дорожки. Слухи об их теплых отношениях ходят давно. Поклонники пары не теряют надежды на их воссоединение.

Напомним, Энистон и Питт обнялись и мило поболтали на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Судя по их лицам, актеры были рады видеть друг друга. Во время прощания Питт придержал руку Энистон в своей, словно не хотел ее отпускать.

Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в 2000 году. Они расстались через пять лет, когда актер закрутил роман с Анджелиной Джоли.

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