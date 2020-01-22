Названа дата первого в истории визита госсекретаря США в Минск

Майкл Помпео встретится с Александром Лукашенко

Госсекретарь США едет в Минск. Визит Майкла Помпео запланировал на 1 февраля, сообщил в МИД Белоруссии.

Это первый в истории Белоруссии визит Госсекретаря США. Ожидается, что Помпео встретится с Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

Ранее сам Майкл Помпео рассказывал, что в 2020 году планирует посетить ряд стран бывшего СССР. В частности, его ждут в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и на Украине.

Первоначально Помпео должен был посетить Минск 4 января. Однако за несколько дней до визита он отложил поездку.

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