Чудом спасенная 16-летняя девочка заменит во дворце Меган и Гарри

В Лондоне гадают, кто заполнит "пробел" в королевском семействе

Британские эксперты пытаются понять, кто заполнит "пробел" в королевской семье, образовавшийся после беспрецедентного шага принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские отказались от положения старших членов семейства и решили начать новую жизнь в Канаде со своим сыном Арчи.

"Компания", как называют королевское семейство британские наблюдатели, может привлечь на замену младшего сына Елизаветы II принца Эдварда и его жену Софи, герцогиню Уэссекскую, вместе с их детьми.

Известно, что у герцогини Уэссекской сложились теплые и близкие отношения с Ее Величеством. Так что, предполагают эксперты, никого не удивит, если королева предложит этой паре более активную роль. По некоторым данным, Софи такое предложение нисколько не смутит – она к нему готова.

Наблюдатели заметили также на некоторых королевских приемах 16-летнюю дочь Эдварда и Софи, Луизу Виндзор. Возможно, именно ее будут готовить к важной роли в "Компании". Эксперты считают, что юная внучка королевы прекрасно заменит во дворце Гарри и Меган.

Луиза Элис Элизабет Мэри Маунтбаттен-Виндзор родилась 8 ноября 2003 года. Ее появление на свет сопровождалось настоящей драмой. У Софи начались преждевременные роды, когда Эдвар был в отлучке. Герцогиню Уэссекскую и новорожденную едва спасли с помощью кесарева сечения, мать и дочь потеряли много крови. Девочка при рождении весила всего 2 килограмма. Однако, благодаря усилиям врачей, все обошлось: 16-летняя Луиза в прекрасной форме, пишет Daily Express.

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