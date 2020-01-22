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Отличник и кавээнщик: учительница рассказала об успехах Мишустина в школе

14:05
  • среда
  • 22 января 2020

Единственная четверка была по химии

Михаил Мишустин учился на отлично. Единственная четверка у него была по химии. О детских увлечениях премьер-министра России и его школьных успехах рассказала замдиректора школы № 7 подмосковной Лобни Ольга Якушева.
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Любимыми учительницами Мишустина были педагог по русскому и литературе, преподаватели математики и физики. По всем предметам новый премьер был отличником, только по химии была четверка, вспоминает Якушева.

Сама замдиректора училась в этой же школе, так что может много рассказать об увлечениях Мишустина.  "Он был на два года старше. Но все в школе общаются, так что мы были знакомы, конечно же. У нас в классе тоже была компания, с которой мы во всем участвовали. Вот и пересекались. В КВН точно принимал участие в школьных", — сказала Якушева.

16 января Госдума единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Позже указ о назначении подписал Владимир Путин. Спустя неделю премьер представил обновленное правительство, напоминает РИА Новости.

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