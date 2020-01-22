Путин объяснил, как получить выплаты на детей от трех до семи лет

Ежемесячная выплата составит 5,5 тысячи рублей

Президент России Владимир Путин объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от трех до семи лет включительно.

Семьи с невысоким доходом (где доход среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума) должны подать заявление и документы до 31 декабря 2020 года. В среднем, ежемесячная выплата составит 5,5 тысячи рублей.

"Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года <…> Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года", - объяснил Путин.

В свою очередь власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базу, передает слова президента РИА Новости.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию с предложением ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2020-м платить будут по 5,5 тысячи рублей, а с 2021-го – по 11 тысяч рублей. Эти деньги получат те семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Главное

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