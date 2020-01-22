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Путин объяснил, как получить выплаты на детей от трех до семи лет

14:34
  • среда
  • 22 января 2020

Ежемесячная выплата составит 5,5 тысячи рублей

Президент России Владимир Путин объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от трех до семи лет включительно.
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Семьи с невысоким доходом (где доход среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума) должны подать заявление и документы до 31 декабря 2020 года. В среднем, ежемесячная выплата составит 5,5 тысячи рублей.

"Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года <…> Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года", - объяснил Путин.

В свою очередь власти к июлю должны разработать связанную с начислениями нормативную базу, передает слова президента РИА Новости.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию с предложением ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2020-м платить будут по 5,5 тысячи рублей, а с 2021-го – по 11 тысяч рублей.  Эти деньги получат те семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

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