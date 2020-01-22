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Буянившую россиянку связали скотчем на борту рейса в Дубай (видео)

14:38
  • среда
  • 22 января 2020

В аэропорту ОАЭ ее передали полицейским

Жительница Башкирии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила дебош на борту самолета, летевшего из Уфы в Объединенные Арабские Эмираты. 
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"Башинформ" сообщает со ссылкой на очевидцев, что пассажирка материлась и бросалась на людей. Нескольких мужчин она ударила сумкой и кулаками. При этом она не реагировала на бортпроводников, которые призывали ее к спокойствию. "Просьбы, беседы и доводы на нее не произвели никакого действия", - рассказала пассажирка рейса. 

Дебош продолжался около 40 минут, пока капитан судна не объявил, что самолет совершит экстренную посадку в Иране, если на борту не воцарится порядок. В итоге пассажирам пришлось связать дебоширке руки. Для этого они воспользовались скотчем. Видео с места происшествия выложили в Сети. 

Уточняется, что связанная пассажирка вскоре заснула. В аэропорту ОАЭ ее передали сотрудникам полиции. Россиянке грозит штраф. 

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