Буянившую россиянку связали скотчем на борту рейса в Дубай (видео)

В аэропорту ОАЭ ее передали полицейским
Жительница Башкирии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила дебош на борту самолета, летевшего из Уфы в Объединенные Арабские Эмираты.
"Башинформ" сообщает со ссылкой на очевидцев, что пассажирка материлась и бросалась на людей. Нескольких мужчин она ударила сумкой и кулаками. При этом она не реагировала на бортпроводников, которые призывали ее к спокойствию. "Просьбы, беседы и доводы на нее не произвели никакого действия", - рассказала пассажирка рейса.
Дебош продолжался около 40 минут, пока капитан судна не объявил, что самолет совершит экстренную посадку в Иране, если на борту не воцарится порядок. В итоге пассажирам пришлось связать дебоширке руки. Для этого они воспользовались скотчем. Видео с места происшествия выложили в Сети.
Уточняется, что связанная пассажирка вскоре заснула. В аэропорту ОАЭ ее передали сотрудникам полиции. Россиянке грозит штраф.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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