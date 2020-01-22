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Маткапитал разрешено расходовать сразу после рождения ребенка

14:36
  • среда
  • 22 января 2020

Цифровизация процесса ускорит оформление льготы

Ждать, пока ребенку исполнится три года для распоряжения материнским капиталом теперь не придется. Россияне получат доступ к этим финансам сразу после рождения малыша, заявил Владимир Путин. Президент России встретился с представителями общественности в Липецкой области.

"Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка", - сказал Путин.

Чтобы направить маткапитал на ипотеку и другие цели, предусмотренные законом, родителям надо оформить немало документов. Ускорить этот процесс, по словам российского лидера, должна цифровизация. Путин признал, что в условиях, когда затягиваются сроки направления материнского капитала на нужды молодой семьи, программа становится не особо эффективной.

Президент подчеркнул, что правительству поставлена задача: сократить все сроки в два раза. Решение по ипотеке должно занимать не больше месяца. Хотя, как отметил российский лидер, и этого много – по словам путина, чем быстрее это можно будет реализовать, тем лучше.

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