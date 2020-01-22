Молодые супруги сделали ремонт и умерли на следующий день

Женщина была беременна

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели мужа с женой в отремонтированной квартире.

Инцидент произошел в Коломне в в oдном из домoв на проeзде Панфиловцев. Супруги самостоятельно сделали ремонт и заселились в квартиру 17 января. На следующий день их нашли мертвыми. В социальных сетях пишут, что погибшие – молодая пара 26-ти и 28-ми лет. Предположительно, женщина была беременна.

Точная причина произошедшего пока не известна, однако следователи установили, что семья изменила некоторые элементы газовой колонки, дымохода и вентиляции. В результате произошла утечка газа.

Для выяснения всех обстоятельств дела назначены экспертизы, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"