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Молодые супруги сделали ремонт и умерли на следующий день

15:05
  • среда
  • 22 января 2020

Женщина была беременна

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели мужа с женой в отремонтированной квартире.

Инцидент произошел в Коломне в в oдном из домoв на проeзде Панфиловцев. Супруги самостоятельно сделали ремонт и заселились в квартиру 17 января. На следующий день их нашли мертвыми. В социальных сетях пишут, что погибшие – молодая пара 26-ти и 28-ми лет. Предположительно, женщина была беременна.  

 

Точная причина произошедшего пока не известна, однако следователи установили, что семья изменила некоторые элементы газовой колонки, дымохода и вентиляции. В результате произошла утечка газа.

Для выяснения всех обстоятельств дела назначены экспертизы, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

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