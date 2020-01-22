Самолет ВВС США провел разведку у российских границ в Черном море

Полет продолжался более 2 часов

ВВС США не прекращают разведывательных полетов у российских границ. 22 января стратегический разведывательный самолет RC-135U провел разведку в Черном море, вблизи побережья Крыма.

Как сообщают западные авиационные ресурсы, самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. RC-135U курсировал в 50-60 километрах от южного побережья Крыма - от Керченского пролива до Севастополя. Полет на высоте 10,4 тысячи метров продолжался более 2 часов.

Американский RC-135 может с дальнего расстояния определять режимы работы сил ПВО, координаты зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехватывать информацию с линий связи штабов.

Полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon был зафиксирован также вблизи российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии. Морской разведчик курсировал на удалении около 40 км от сирийского побережья на высоте 6,5 тысячи метров. Американские разведывательные самолеты ежедневно выполняют полеты вблизи российских баз в Сирии, начиная с минувшей пятницы, сообщает "Интерфакс".

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