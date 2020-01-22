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Брэд Питт высмеял развод с Анджелиной Джоли

15:40
  • среда
  • 22 января 2020

Актриса оскорбилась

Анджелина Джоли болезненно отреагировала на шутливую фразу, которую ее экс-супруг Брэд Питт произнес на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). 
Успехи Брэда Питта довели Джоли до истерики

На церемонии Питт заявил, что он преодолел сложный этап в жизни. "Парень, который поднялся так высоко, совсем не ладил со своей женой", - сказал звезда фильма "Однажды… в Голливуде". Таким образом он намекнул на скандальный развод с Джоли. 

Как пишет OK! со ссылкой на осведомленные источники, эта фраза глубоко оскорбила Анджелину Джоли. Оскорбление усилило то обстоятельство, что шутка пришлась по душе первой супруге Питта - актрисе Дженнифер Энистон, которая смеялась во время выступления актера.

Джоли посчитала, что Питт поступил нечестно, прилюдно пошутив про их рухнувший брак. Актриса никогда не позволяла себе ничего подобного.  

Насколько известно, не только эта шутка разозлила Анджелину Джоли. Ранее сообщалось, что ей не понравилась фраза Питта про маму, которую он не смог взять на церемонию, "потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную". 

На днях Дженнифер Энистон вольно или невольно подстегнула слухи о воссоединении с Брэдом Питтом. Напомним, они обнялись и мило поболтали на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Во время прощания Питт придержал руку Энистон в своей, словно не хотел ее отпускать.  

 

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