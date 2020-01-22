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В Москве пожилая женщина угрожала выбросить ребенка из окна

15:34
  • среда
  • 22 января 2020

Мальчика удалось спасти

Московские следователи проводят проверку по факту инцидента на юге столицы, где пожилая женщина пригрозила выбросить ребенка из окна. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах мужчины ведут переговоры с обезумевшей бабушкой через дверь квартиры.

На улицу Восточную уже выехали следователи столичного ГСУ СК России. "Установлено, что по указанному адресу работают представители органов опеки и намерены проверить условия жизни несовершеннолетнего, однако взрослые, находящиеся с ребёнком в квартире, дверь не открывают", - сообщила TVC.RU старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Следователи организовали проведение доследственной проверки.

По информации источника РИА Новости, ребенка по решению суда должны передать органам опеки, однако родственники отказывались исполнять это решение. Они никого не пускали в квартиру и угрожали.

При этом телеграм-канал Mash приводит другие данные. Расправиться с ребенком угрожала прабабушка мальчика, а его мать вела переговоры с пожилой женщиной через дверь квартиры.

По последним данным, ребенка удалось спасти. В интернете появилось видео, на котором медики скорой помощи выбегают из подъезда с мальчиком на руках.

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