ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Защита от вируса: китайцев отказались обслуживать в японском магазине

15:33
  • среда
  • 22 января 2020

Действия торговца вызвали бурю возмущения

Японский магазин отказался обслуживать китайцев, объясняя это желанием защититься от коронавируса. Торговец сладостями в туристическом местечке Хаконэ у подножия Фудзиямы повесил соответствующее объявление на двери.
Роспотребнадзор успокоил россиян: коронавируса у пассажира из КНР нет

"Китайцам вход воспрещен!", - написано на табличке. Владелоец заведения поясняет, что не хочет распространения коронавируса. Кроме того, он заявил изданию "Асахи", что его разоряют "не знающие хороших манер" граждане КНР.

"Я хочу принять меры самозащиты от коронавируса и не хочу, чтобы (в магазин) ходили китайцы", - говорит автор владелец японского магазина.

У китайских пользователей Сети новость вызвала негодование. Они требуют извинений и призывают бойкотировать магазин с оскорбительным объявлением.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти КНР сообщили в конце декабря. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Подтверждено 440 случаев заражения, из них летальный исход зафиксирован, по разным данным, в девяти или одиннадцати случаях, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эпидемия в Китае
Эпидемия в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.