Защита от вируса: китайцев отказались обслуживать в японском магазине

Действия торговца вызвали бурю возмущения

Японский магазин отказался обслуживать китайцев, объясняя это желанием защититься от коронавируса. Торговец сладостями в туристическом местечке Хаконэ у подножия Фудзиямы повесил соответствующее объявление на двери.

"Китайцам вход воспрещен!", - написано на табличке. Владелоец заведения поясняет, что не хочет распространения коронавируса. Кроме того, он заявил изданию "Асахи", что его разоряют "не знающие хороших манер" граждане КНР.

"Я хочу принять меры самозащиты от коронавируса и не хочу, чтобы (в магазин) ходили китайцы", - говорит автор владелец японского магазина.

У китайских пользователей Сети новость вызвала негодование. Они требуют извинений и призывают бойкотировать магазин с оскорбительным объявлением.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти КНР сообщили в конце декабря. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Подтверждено 440 случаев заражения, из них летальный исход зафиксирован, по разным данным, в девяти или одиннадцати случаях, напоминает РИА Новости.

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