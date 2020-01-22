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"Едят прямо в магазине": россияне обезумели от 70% скидок (видео)

15:55
  • среда
  • 22 января 2020

Супермаркет превратился в свалку

В Сети набирает популярность видео, на котором жители Санкт-Петербурга сметают с полок товары в закрывающемся супермаркете и стоят в километровых очередях.
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Как пишет "Росбалт", осенью минувшего года у продуктовой сети Spar начались проблемы и появились многомиллионные долги. Последним рабочим днем для многих магазинов в Петербурге стало 19 декабря. Однако, как выяснилось, некоторые магазины сети продложают работать, например, в Spar на Славянке. Туда свозят все не проданные товары из уже закрывшихся точек.

Покупатели роются в коробках, набирают кучи нужного и ненужного товара, стоят в многочасовых очередях. Некоторые открывают чипсы и пиво даже не дойдя до кассы, а другие и вовсе выносят товар не заплатив за него, сообщают очевидцы.

"Люди как сумасшедшие несутся за скидкой 70%, едят прямо в магазине и бухают тоже, кто-то не церемонится и выносит набранное без оплаты. Под ногами валяется еда, люди по ней ходят, наступают на пачки чипсов, макарон, киндеров (за них особенно обидно). Дерутся из-за банки тушенки. Кто-то просто хватает все подряд "патамушта скидка" и "в хозяйстве все пригодится", - описала происходящее violettaniki89 (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Продажа идет буквально "с пола", везде царят жуткая антисанитария и соответствующий запах. На многих товарах отсутствуют ценники, продавцы не справляются с потоком покупателей, добавляет "СПб дневник".

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Закрытие супермаркета
Закрытие супермаркета
Закрытие супермаркета
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