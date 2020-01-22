Симоньян отреагировала на слухи о госпитализации

Сердечного приступа у нее не было

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о своей госпитализации.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", - написала Симоньян в Twitter. Таким образом она не подтвердила, но и не опровергла новость о госпитализации.

Telegram-канал Mash сообщил, что Симоньян доставили в реанимацию института имени Н.В. Склифосовского. У нее якобы возникли проблемы с сердцем.

Как пишет "Московский комсомолец", ей вызвали скорую помощь в 13:40. В этот момент Симоньян находилась в администрации президента.

Напомним, в июне прошлого года Симоньян попала в больницу после инцидента на радиостанции "Эхо Москвы", где у нее возник конфликт с общественной активисткой. Тогда журналистке диагностировали "угрозу позднего выкидыша". Она находилась на 18-й неделе беременности.

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