Незалежной руководят из-за границы

Правительство Украины управляется внешними финансовыми кругами. Приказами из-за границы руководствуются премьер-министр Алексей Гончарук, часть министерств, Нацбанк и даже силовые органы, уверена лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Если бы на Украине Служба безопасности была профессиональная и преданная Украине, то первое, что она должна была сделать, - разобраться, как случилось, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам", - заявила Тимошенко. По словам лидера "Батькивщины", команды из-за пределов страны сегодня получают Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики, премьер-министр и часть силовиков.

По мнению Тимошенко, президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от такой политики. В противном случае ему придется покинуть свой пост, приводит заявление лидера украинской оппозиционной партии ТАСС.

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