Врач-онколог назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

Свежий воздух, физкультура, еда и сон помогут справиться со стрессом

Онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус рассказал, как сохранить здоровье в мегаполисе.

В интервью сайту mos.ru он рассказал, что для этого нужно, прежде всего, как можно меньше времени проводить в самом мегаполисе и чаще выбираться на природу – в парк или в лес.

Кроме того, нужно больше двигаться, заставляя мышцы работать. Третье правило — не забывать про отдых. По мнению Агуса, в день необходимо не менее 30 минут уделять этому. Даже просто посмотрев в окно, можно снизить уровень стресса. Ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время.

Нельзя забывать и о еде. Питаться следует строго по расписанию, чтобы организму было легче справляться со стрессом.

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