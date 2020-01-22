"Мразь такая": Путин жестко высказался о создателях "групп смерти"

Президент пообещал "послать сигнал" новому министру просвещения

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос про "группы смерти", администраторы которых склоняют детей к суициду, не стал стесняться в выражениях.

"Что за уроды, откуда они берутся? Молодых людей втаскивают в суицид. Я когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Но как только полиция ими занялась, мразь такая, полиция к нему пришла, чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается!" – заявил глава государства. Видео с мероприятия публикует ТВЦ.RU.

В среду президент находится с рабочей поездкой в Усмани Липецкой области. Один из участников встречи Путина с общественностью предложил подумать над созданием учебников ОБЖ для младших классов и актуализировать учебники для старшеклассников на фоне новых угроз.

"Обязательно скажу об этом новому министру (министру просвещения Сергею Кравцову), тем более, что он человек с опытом надзора в области образования, все это ему знакомо, обязательно этот сигнал ему пошлю", - сказал Путин.

Он согласился, что такая работа востребована. По его мнению, над учебниками должны поработать педагоги.

Ранее Путин призвал не тянуть время при реализации послания Федсобранию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"