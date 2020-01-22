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Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

16:44
  • среда
  • 22 января 2020

Ему было 77 лет

Умер участник комедийного коллектива "Монти Пайтон", британский сценарист и режиссер Терри Джонс. Ему было 77 лет.

Актер ушел из жизни вечером 21 января в своем доме в Лондоне в кругу семьи. Сообщения о смерти подтвердил его агент, причину смерти он не назвал. По данным СМИ, последние годы Джонс страдал от редкой формы деменции.

Юмористическое телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона" выходило на BBC в 1969—1974 годах, его участниками были Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам.

Комики также выпустили три фильма ("Монти Пайтон и Священный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтон" и "Смысл жизни по Монти Пайтону"), мюзикл и книги. В 1983 году труппа распалась, однако периодически воссоединялась для совместных выступлений.  

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