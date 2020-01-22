Зеленский попросил Путина о встрече

Контакт может состояться "на ногах" в Израиле

Киев запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, где пройдет празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил, что контакт может состояться, но только в формате "на ногах", так как график Путина очень насыщенный, передает РИА Новости.

"Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт "на ногах", - сказал Ушаков.

Ранее украинские СМИ назвали примерную тему беседы Зеленского с Путиным. Украинский лидер хочет поднять вопросы освобождения лиц, удерживаемых в России.

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