ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский попросил Путина о встрече

16:51
  • среда
  • 22 января 2020

Контакт может состояться "на ногах" в Израиле

Киев запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, где пройдет празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.
Зеленский наладил диалог с Путиным

Помощник российского президента Юрий Ушаков не исключил, что контакт может состояться, но только в формате "на ногах", так как график Путина очень насыщенный, передает РИА Новости.  

"Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт "на ногах", - сказал Ушаков.

Ранее украинские СМИ назвали примерную тему беседы Зеленского с Путиным. Украинский лидер хочет поднять вопросы освобождения лиц, удерживаемых в России.

Видео: Путина насторожили заявления Зеленского

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж TVC.RU
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж TVC.RU
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.