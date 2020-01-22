Собянин открыл новый цех Московского эндокринного завода

Его запустили после масштабной реконструкции

В среду на территории Московского эндокринного завода после масштабной реконструкции был запущен новый цех по производству жизненно важных лекарств. В ходе работ полностью перестроили несколько помещений, установили новейшее оборудование, а сотрудники завода прошли переобучение. Результаты реконструкции оценили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр столицы Сергей Собянин.

От анальгетиков до глазных капель и пластырей. То, без чего не обходится ни одна клиника. Одни препараты еще проходят испытания. Другие окажутся в медучреждениях и аптеках уже завтра. Обновленный цех эндокринного завода - результат масштабной реконструкции, которая началась несколько лет назад. Старт новой линии производства дали министр промышленности и торговли и мэр Москвы. Пользуясь случаем, глава города поздравил Дениса Мантурова с переназначением на должность.

"Хотел поздравить вас с назначением на должность министра. Очень важная должность и огромное спасибо, что уделяете такое внимание промышленности Москвы. Фактически первый день после назначения - находимся на Московском эндокринном заводе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Завод уже сегодня покрывает 95% потребностей всей страны в подобного рода лекарствах. Прежде многие из них закупали за рубежом. Отечественные аналоги оказались дешевле и не уступают по качеству. Офтальмология, кардиология, анестезиология. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции охватывает самый широкий спектр медицины. Более того, ни одно другое предприятие в России не производит такие препараты для оказания помощи больным с онкологией. Все это было бы невозможно без активной господдержки и налоговых льгот.

"Большая часть продукции - это жизненно важные лекарства, которые необходимы, просто необходимы и замены которым нет. Очень важно, что сегодня вы заняли такую лидирующую позицию. Это буквально за несколько лет благодаря поддержке министерства промышленности, благодаря статусу промкомплекса Я доволен, что мы взаимные обязательства выполняем. Завод продолжает развиваться", - заявил Собянин.

Старые цеха оснастили современным оборудованием. Сотрудники прошли серьёзное переобучение. К слову, завод обеспечивает город не только лекарствами, но и новыми рабочими местами - сейчас на производстве занято более тысячи человек. После реконструкции увеличилась и мощность производства в два раза - до 40 миллионов единиц продукции в год. Это позволит не только полностью обеспечить российский рынок, но и поставлять препараты за границу. Спрос - есть, а продукция соответствует высшим международным стандартам.

"Эти препараты мы будем поставлять и в страны бывшие СНГ, и у нас планы выйти и на европейские рынки, и на ближневосточные рынки, и на латиноамериканские рынки. Группа препаратов, которые мы выпускаем не только в этом цехе, а вообще на этом заводе, она, конечно, пользуется спросом", - сообщила советник гендиректора Федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод" Людмила Шершакова.

Полную реконструкцию завода планируют завершить к 2022 году. Тогда предприятие будет выпускать уже более миллиарда твёрдых препаратов - таблеток и капсул в год. Наращивая не только мощность, но и линейку выпускаемой продукции. Сегодня лекарственные препараты Московского завода уже представлены в 12 странах мира.

Анна Пешехонова, Андрей Булычев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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