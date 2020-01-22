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Саудовского принца обвинили во взломе телефона основателя Amazon

18:21
  • среда
  • 22 января 2020

В Эр-Рияде считают это абсурдом

Саудовская Аравия заявила, что проведет расследование в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что королевство стоит за взломом телефона основателя компании Amazon и одного из богатейших людей в мире Джеффа Безоса.

В Эр-Рияде назвали эти обвинения абсурдными, передает "ТВ Центр". В минувший вторник британская газета The Guardian сообщила, что телефон Безоса взломали в 2018 году и похитили большое количество данных после того, как на него пришло сообщение, отправленное с личного номера саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Именно после этого в распоряжении американского таблоида  National Enquirer оказалась личная переписка Безоса, а журнал опубликовал статью о любовнице бизнесмена. Сам Безос не раз говорил, что у него много врагов. В частности, по его словам, "в некоторых кругах" были недовольны тем, как принадлежащая ему газета The Washington Post освещала убийство журналиста Джамаля Хашогги, обвинив в этом Саудовскую Аравию.

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