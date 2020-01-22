Устала и сбежала: на юге России две недели искали 23-летнюю мать тройняшек

В полицию обратился муж беглянки

Как пишут местные СМИ, 23-летняя Екатерина Трубкина ушла из дома 10 января и пропала. Она перестала выходить на связь с родственниками, а ее документы нашли в автобусе в Сочи. Муж беглянки обратился в полицию.

Девушку разыскивали две недели, полиция была уверена, что в пропаже нет криминальной подоплеки. В результате Трубкину нашли живой и здоровой в Сочи, пишет РИА Новости.

"Причиной побега могла стать усталость и нервный срыв, сами попробуйте круглосуточно находиться с тремя малолетними детьми", - предположили родные. Сестра отметила, что Екатерина не страдала депрессией и любит свою семью.

Екатерина замужем, воспитывает детей-тройняшек: двух сыновей и дочку. Муж работает в море. Ранее мужчина признался изданию Life.ru, что в последнее время перестал понимать жену.

"Мы с ней не ссорились, но вела она себя странно. Я был в рейсе, и последний месяц она мне не писала и не звонила. А спустя два дня, как я пришел, она пропала. Думал, может это во мне причина, может устала от меня. Но как ушел в рейс — еще хуже стало", - рассказал он.

Сейчас Екатерина она находится в одном из отделений полиции в Сочи. Чем завершится история, пока неизвестно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"