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Устала и сбежала: на юге России две недели искали 23-летнюю мать тройняшек

17:24
  • среда
  • 22 января 2020

В полицию обратился муж беглянки

Как пишут местные СМИ, 23-летняя Екатерина Трубкина ушла из дома 10 января и пропала. Она перестала выходить на связь с родственниками, а ее документы нашли в автобусе в Сочи. Муж беглянки обратился в полицию.

Девушку разыскивали две недели, полиция была уверена, что в пропаже нет криминальной подоплеки. В результате Трубкину нашли живой и здоровой в Сочи, пишет РИА Новости.

"Причиной побега могла стать усталость и нервный срыв, сами попробуйте круглосуточно находиться с тремя малолетними детьми", - предположили родные. Сестра отметила, что Екатерина не страдала депрессией и любит свою семью.

 

Екатерина замужем, воспитывает детей-тройняшек: двух сыновей и дочку. Муж работает в море. Ранее мужчина признался изданию Life.ru, что в последнее время перестал понимать жену.

"Мы с ней не ссорились, но вела она себя странно. Я был в рейсе, и последний месяц она мне не писала и не звонила. А спустя два дня, как я пришел, она пропала. Думал, может это во мне причина, может устала от меня. Но как ушел в рейс — еще хуже стало", - рассказал он.

Сейчас Екатерина она находится в одном из отделений полиции в Сочи. Чем завершится история, пока неизвестно.

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Многодетная мать Екатерина Трубкина
Многодетная мать Екатерина Трубкина
Многодетная мать Екатерина Трубкина
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