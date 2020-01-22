В "Пулково" экстренно госпитализировали пассажира из Китая

Тем временем, число погибших от коронавируса увеличилось до 17

Пассажира, прилетевшего из Шанхая в Санкт-Петербург, экстренно госпитализировали из аэропорта "Пулково" в инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ.

Об этом пишет "Интерфакс". "Подробности будут известны после результатов анализов", - сообщили агентству в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Впоследствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку. По последним данным, от вируса уже умерли 17 человек, количество инфицированных - 444.

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