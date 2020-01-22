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Пять погибших: легковушка влетела в "КамАЗ" под Челябинском

18:38
  • среда
  • 22 января 2020

В регионе бушует непогода

Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области.

Авария произошла на 107-м километре трассы Челябинск – Троицк в условиях снегопада и сильного ветра. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".

Все погибшие находились в легковом автомобиле. Источники издания 74.ru сообщают, что в машине ехали иностранцы, у машины номера другого государства. Полиция начала проверку, передает РИА Новости.

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