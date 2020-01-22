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Путин сократил визит в Израиль и Палестину

18:42
  • среда
  • 22 января 2020

Решение принято в связи с обновлением правительства России

Президент Владимир Путин проведет в Израиле и Палестине не два, а один день. Причину, по которой визит главы государства было решено сократить, назвал помощник Путина Юрий Ушаков.

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"Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав ее в один день", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Ушаков отметил, что все основные мероприятия, запланированные на четверг, удалось уложить в один день. По его словам, Путин не сможет присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает в честь иностранных гостей президент Израиля.

Согласно плану поездки, Путин проведет переговоры с главой израильского кабмина Биньямином Нетаньяху, а после они вместе встретятся с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яфрой Иссахар.

Ранее Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

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