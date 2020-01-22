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В МВФ обратили внимание на положение русского языка на Украине

19:10
  • среда
  • 22 января 2020

Директор фонда провела встречу с Владимиром Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук провели встречу с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Давосе.

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Глава МВФ приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке. Однако затем она обратила внимание, что на Украине не все любят этот язык. ТВЦ.RU публикует видео со встречи.

"Очень приятно", - сказала Георгиева по-русски, пожимая руку Гончаруку. "Взаимно", - ответил он ей. Затем Георгиева продолжила беседу с Зеленским на английском: "Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском".

Зеленский в среду прибыл с рабочим визитом в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, Зеленский выступит на форуме. У него также запланированы встречи с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Россию в Давосе в 2020 году представляет бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Он не вошел в новое правительство.

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