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Полицейский случайно превратил свою кровать в место преступления

19:23
  • среда
  • 22 января 2020

А затем предал случай огласке

В США бывший военный и действующий полицейский Джон Донохью купил домой романтичное постельное белье и ужаснулся.

Упаковка гласила, что внутри – белый комплект белья с "бутонами роз", но на деле цветы больше походили на кровавые пятна.

"Тот неловкий момент, когда заметил, что новый романтический комплект постельного белья "белый с бутонами роз" делает спальню похожей на место преступления", - написал Донохью в Twitter, сопроводив пост фотографией.

Пользователи соцсети разделили негодование полицейского и развили пост своими комментариями.

Идеально для гостевой комнаты, когда не хочешь, чтобы люди остались у тебя на ночь, - написала Tina C.

Выглядит так, будто это сцена из "C.S.I: Место преступления", - заметила Joannah.

"Никогда не приглашайте к себе Дракулу", - настоятельно посоветовал Franceswilmore.

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