Полицейский случайно превратил свою кровать в место преступления

В США бывший военный и действующий полицейский Джон Донохью купил домой романтичное постельное белье и ужаснулся.

Упаковка гласила, что внутри – белый комплект белья с "бутонами роз", но на деле цветы больше походили на кровавые пятна.

"Тот неловкий момент, когда заметил, что новый романтический комплект постельного белья "белый с бутонами роз" делает спальню похожей на место преступления", - написал Донохью в Twitter, сопроводив пост фотографией.

That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene... pic.twitter.com/JATDMpFBQT