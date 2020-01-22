Опасен и смертелен. Что известно о новом коронавирусе из Китая

Вирус уже затронул США, Таиланд, Японию и Южную Корею

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Источником вируса назвали местный оптовый рынок морепродуктов.

В последствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку. Это информацию подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня в Женеве пройдет заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за вспышки вируса.

Коронавирус 2019-nCoV может вызвать у людей различные болезни: от обычной простуды до атипичной пневмонии (воспаление легких), которая может привести к смерти, передает газета "Коммерсант".

Симптомы заражения похожи на типичные грипп и ОРВИ: у человека повышается температура, появляется сухой кашель с затрудненным дыханием. Также могут начаться диарея или рвота.

По последним данным, от вируса уже скончались 17 человек, 473 инфицированы. Кроме Китая, его выявили в США, Таиланде, Японии и Южной Корее. В России пока не зафиксированы случаи заражения, но вечером 22 января из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали двух пассажиров (россиянина и гражданина КНР), прилетевших из Шанхая, с высокой температурой. Врачи пока не дали окончательного диагноза.

В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнил о мерах предосторожности, которые надо соблюдать выезжающим в Китай. В частности, не следует посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, потреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки, использовать медицинские маски, избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа. А лучше – временно отказаться от поездок в Поднебесную.

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