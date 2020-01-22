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Путин выступил против создания в России института "наставника"

19:46
  • среда
  • 22 января 2020

Это будет подрывать институт президента, уверен он

Президент Владимир Путин выступил против создания в России какого-либо института, например, "наставника", над институтом президента. Вариант Сингапура для России не подходит, уверен он.

"Вы хотите, чтобы наставником был я? То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для России это неприменимо", - сказал глава государства в Сочи на встрече со студентами российских университетов.

Комментируя возможность использования сингапурского опыта и создания в России поста "наставника", Путин сказал: "У нас если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие, абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия".

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